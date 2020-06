Mouscron et trois autres clubs belges au programme du LOSC cet été?

Si le partenariat n'est pas encore tout à fait scellé, le match amical qui opposera le LOSC à Mouscron lui, est bouclé.

L'Excel Mouscron et le LOSC se retrouveront assurément en amical. Christophe Galtier l'a confirmé, la rencontre devrait lancerle programme amicaux de préparation du club lillois le 18 juillet. Et une semaine plus tard, le club de Victor Osimhen (pour l'instant) devrait retrouver le Club de Bruges.

Et deux autres clubs belges pourraient s'ajouter à ce calendrier, puisque Lille discute également avec le KV Courtrai (pour le 31 juillet) et le Sporting d'Anderlecht (le 1er août). Ensuite, le LOSC poursuivra sa préparation lors d'un stage au Portugal, au cours duquel les Lillois pourraient croiser la route du Stade de Reims.