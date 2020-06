Malines officialise la prolongation d'un cadre

La Kavé prépare la reprise en espérant pouvoir reproduire sa belle saison dernière.

Après Peyre et Togui, c'est Rob Schoofs qui a été prolongé par le club, le Limbourgeois a en effet signé jusqu'en 2024.

Le médian gaucher était arrivé à Malines en 2017 après un passage manqué à La Gantoise, et a aidé le club à remonter en D1A.

Le plus souvent titulaire la saison dernière sous les ordres de Wouter Vrancken, Schoofs s'est illustré offensivement et a totalisé 26 apparitions en championnat : "Cette prolongation montre une fois de plus que le club cherche la continuité", a annoncé le club.