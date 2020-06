Michel Vlap apprend de Kompany "Il nous montre comment on joue au sommet"

Michel Vlap va débuter sa deuxième saison au Sporting d'Anderlecht et donc avec Vincent Kompany. Le Hollandais a beaucoup de respect pour son coéquipier.

Pour le média hollandais Voetbal International, Michel Vlap est revenu sur sa cohabitation avec le Diable Rouge. "C'est très enrichissant. Vincent a tellement d'expérience. Des années en Premier League, il a été capitaine de Manchester City, capitaine des Diables Rouges. Je trouve que c'est un grand homme".

L'été dernier, Anderlecht a déboursé par moins de 8 millions à Heerenveen pour transférer Vlap. Ce dernier était demandé par Kompany: "C'est un honneur pour moi de savoir qu'il me voulait ici. Je trouve que c'est un énorme boost. J'apprends beaucoup de lui sur le terrain, c'est un bon professeur. J'ai envie d'apprendre".

A l'entraînement comme en match, Kompany est époustouflant: "Si vous regardez les ballons qu'il joue, comment il les joue et pourquoi il les joue, c'est juste du plaisir. Il nous montre comment on joue au somment, et cela donne envie d'y aller".