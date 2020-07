Le RAEC Mons "2.0" tient son premier gros coup : Alessandro Cordaro est de retour

A peine ressuscité, le RAEC Mons frappe déjà un grand coup en ramenant Alessandro Cordaro (34 ans) à ses premières amours.

Le football montois avait été surpris et ravi, voilà plusieurs jours, d'apprendre le retour d'entre les morts du RAEC Mons, avec son logo initial, en lieu et place du RAQM (Royal Albert Quévy-Mons) et sous l'appellation Renaissance Mons 44. Les meneurs du projet, dont Fred Herpoel, président sportif, avaient promis des transferts de qualité pour jouer au plus vite la montée : le premier gros coup est frappé avec l'arrivée d'Alessandro Cordaro (34 ans).

L'ancien joueur du RAEC (2002-2009) avait quitté les Dragons suite à la faillite et s'était ensuite imposé comme l'un des ailiers et meneurs de jeu les plus cotés du championnat sous les vareuses de Charleroi, Malines, Zulte Waregem et Virton. L'année passée, il rejoignait le Swift Hesperange, mais ne prolongeait pas son contrat et était sans club ; cité dans plusieurs clubs de divisions amateures belges, y compris aux Francs-Borains, il a naturellement rejoint Mons en D3 ACFF.