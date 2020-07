Alessandro Cordaro : "J'avais envie de revenir dans mon club de coeur"

Le milieu offensif a décidé de revenir là où tout a commencé pour lui en 2002.

Alessandro Cordaro a fait son retour au RAEC Mons où il a paraphé un contrat de deux ans. La saison dernière, il est parvenu à aider le Swift Hespérange à monter en BGL Ligue (D1 luxembourgeoise). "Un très bon exercice où nous sommes parvenus à atteindre l'objectif, à savoir la montée", nous confie le joueur âgé de 34 ans. "Il me restait un an de contrat, mais j'avais envie de revenir dans ma région auprès de ma famille donc j'ai trouvé un accord avec le club pour partir librement", a souligné le Dragon.

Sollicité par d'autres clubs de la province, le milieu offensif n'a pas longuement hésité. "C’est mon club de coeur et j’avais envie de revenir au Tondreau où j'ai tellement de beaux souvenirs. J'ai aussi décidé de relever ce défi par amitié pour Frédéric Herpoel. Je vais pouvoir finir ma carrière devant ma famille et mes amis", a expliqué Cordaro.

Alors qu'il aurait pu évoluer en Nationale 1, le médian a rejoint une formation de D3 ACFF. "Je viens pour le projet, épauler les jeunes et partager mon expérience. Le but est de monter et de permettre au club de retrouver le sommet du football belge. Si je signe ici c’est pour une longue durée, ce n’est pas seulement pour deux ans comme joueur", a ajouté celui qui va aussi enfiler le costume de formateur au sein du centre de formation montois. “À partir de janvier 2021, je vais entamer les cours d’entraîneur, l’Uefa B. J’ai hâte de débuter, une nouvelle expérience pour moi", a conclu Alessandro Cordaro.