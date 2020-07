Ognjen Vranjes est de retour au RSCA

Ce n'est pas le retour le plus attendu de l'été à Anderlecht : Ognjen Vranjes est à Neerpede et s'est entretenu avec Vincent Kompany.

Tandis que Nacer Chadli, Derrick Luckassen ou encore Philippe Sandler, plus Anderlechtois depuis ce 1er juillet et dans des situations différentes, ne sont pas revenus à Bruxelles, Ognjen Vranjes est quant à lui de retour de son prêt à l'AEK Athènes. Il est, rappporte le Nieuwsblad, le seul joueur prêté à être déjà à Neerpede.

Vranjes aurait aimé rester en Grèce et y être transféré définitivement, mais le RSCA n'a pas satisfait à la demande de l'AEK. Le défenseur central s'est qui plus est brouillé juste avant son départ avec un équipier et a même été interpellé en Bosnie-Herzégovine pour une bagarre dans un restaurant. Cependant, Vranjes a été vu calme et souriant à Anderlecht et aurait discuté de son avenir avec Vincent Kompany.