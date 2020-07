Rocky Bushiri explique pourquoi il a choisi de rejoindre le KV Malines

Le Diablotin a rejoint les rangs des Sang et Or lors de ce mercato estival.

Rocky Bushiri a été prêté au KV Malines par Norwich City jusqu'à la fin de la saison. Un transfert qui a traîné en longueur. "Une question d'administration sur laquelle je n'avais aucun contrôle. Tout ce que je pouvais faire, c'était attendre, rester en forme et en même temps me détendre un peu", a expliqué le défenseur central dans des propos rapportés par Het Gazet van Antwerpen.

Le joueur âgé de 20 ans va évoluer au sein de son quatrième club de D1A. "Même si je suis encore jeune, ils commencent à me voir comme un joueur expérimenté. Ça va vite", souligne l'ancien joueur d'Ostende, d'Eupen et de Saint-Trond.

Les canaris auraient aimé prolonger le prêt, mais Bushiri a opté pour Malines. "Mon ambition était de jouer dans un club plus grand que mes équipes précédentes. Avec le KV Malines, je suis maintenant dans un club qui a terminé dans les six premiers la saison dernière. C'est un grand club en pleine progression et qui a l'ambition de se développer davantage. Après une conversation avec l'entraîneur et le directeur sportif, ils m'ont convaincu, ainsi que Norwich, que ce projet était le bon choix pour moi. Si Saint-Trond a été déçu ? On ne peut pas faire en sorte que tout le monde soit heureux dans le monde du football".

Norwich n'a pas inclus d'option d'achat dans son prêt au KaVé, un signe de confiance pour le Diablotin. "Cela prouve qu'ils croient en moi pour l'avenir. C'est un coup de pouce. Ici à Malines, je veux acquérir encore plus d'expérience pour pouvoir continuer à me développer", a conclu Bushiri.