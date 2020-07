🎥 Les Red Flames s'offrent une séance de team building particulière

Les Red Flames, dont les entraînements en groupe touchent à leur fin, ont pu profiter d'une dernière séance ensemble avant de rejoindre leurs clubs.

Sur les parkings de BMW à Rotselaar, les joueuses belges se sont prêtées à une séance de team building au volant des voitures de leur sponsor.

Pour Ives Serneels, entraîneur des Red Flames, cette séance de team building est "chouette manière de ponctuer cette période spéciale".

