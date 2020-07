Après avoir essayé plusieurs fois, Lior Refaelov dit "avoir renoncé concernant Didier Lamkel Zé"

Les chances que Didier Lamkel Zé porte encore le maillot de l'Antwerp diminuent de jour en jour. Après tout, il a aussi le groupe contre lui. Lior Refaelov n'a pas de solution : "J'ai fait de mon mieux.

Lamkel Zé s'est mis tout seul à l'écart par son comportement. "Leko est quelqu'un qui est très strict avec la discipline. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles Lamkel Zé n'est pas là. Ce garçon joue au football avec les meilleurs de Belgique, mais aide-t-il l'équipe ou non", se demande Lior Refaelov dans Het Laatste Nieuws.

"Les gens pensent que s'il fait deux ou trois tours, c'est un gros joueur, mais ce n'est pas comme ça que ça marche. Je lui ai vraiment beaucoup parlé, j'ai essayé de l'aider, de le pousser dans la bonne direction. Parce qu'il peut réaliser quelque chose de beau dans sa carrière. Mais pas avec ce comportement", souligne l'Israélien.

Pour Refaelov, le chapitre est même clos. "J'ai renoncé à lui entre-temps. C'est difficile à dire et je suis désolé, mais c'est le cas. J'ai fait de gros efforts. Tout comme Faris Haroun et Mbokani. J'ai essayé, essayé, essayé. Mais les règles sont là pour tout le monde. Surtout sous Ivan Leko. Et c'est bien. Il y a peu de règles, mais elles sont claires. Et regardez, l'ambiance n'a jamais été aussi bonne, vous ne trouvez pas ?"