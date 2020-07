L'Antwerp conclut son stage par une courte victoire face à un modeste club allemand

Le stage de l'Antwerp en Allemagne s'est clos ce samedi sur un match amical face à une petite équipe locale.

L'Antwerp, parti en stage à Marienfeld, en Allemagne, disputait ce samedi un match amical face au BW Lohne, modeste club de D5 allemande. Les Anversois se sont contentés d'une petite victoire (1-0), acquise via un but d'Ivo Rodrigues à la 25e minute. Ivan Leko a aligné deux équipes totalement différentes en première et seconde période.