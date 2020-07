Le retour aux affaires de Ruud Vormer: "Je vais sûrement le sentir dans les jambes"

Le Néerlandais a retrouvé les joies du terrain, samedi après-midi, et il est enchanté. Même s'il sait aussi qu'il risque de le payer dans les prochains jours.

Victime d’une blessure au genou, Ruud Vormer avait dû faire une croix sur les derniers matchs de la saison. Le Néerlandais a pu rejouer, en amical contre OHL, près de cinq mois après son dernier match, joué contre Charleroi, le 23 février dernier.

Et il a pris du plaisir sur la pelouse. "Ça fait vraiment du bien de pouvoir à nouveau taper la balle avec l’équipe, même si je vais sûrement sentir dans les jambes les entraînements de la semaine dernière et les 60 minutes jouées contre OHL", sourit-il. Un bon début pour Ruud Vormer qui attend avec impatience les prochains matchs amicaux du Club de Bruges et la finale de la Coupe, prévue le 1er août prochain.