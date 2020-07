Eupen n'a pas hésité à délier les cordons de sa bourse pour s'offrir Stef Peeters : "Un accord rapide entre les deux clubs"

Eupen est sur le point de réaliser un joli coup sur le marché des transferts avec l'arrivée de Stef Peeters en provenance du Cercle de Bruges.

Stef Peeters va signer un contrat de trois saisons avec Eupen qui n'a pas hésité à mettre 700.000 euros sur la table pour convaincre le Cercle de Bruges de lâcher son joueur, comme l'indique Het Belang van Limburg.

Le Cercle a rapidement accepté le transfert

"J'étais très heureux là-bas", a expliqué Peeters au journal limbourgeois. "J'ai pensais rester au Cercle, mais Eupen est venu frapper à la porte du club. Apparemment, il y a eu un accord rapide entre les deux équipes. Le Cercle avait probablement d'autres plans concernant leur entrejeu et j'ai donc écouté la proposition des Pandas".

Peeters va faire un pas en avant financièrement, mais sportif aussi selon lui. "Le noyau du Cercle est actuellement très léger, la semaine dernière il n'y avait même pas de coach. Donc, si vous me dites aujourd'hui qu'Eupen finira dixième et le Cercle seizième, je pense que c'est certainement possible. Je serais très surpris de l'inverse", conclut le milieu de terrain de 28 ans.