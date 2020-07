Henry Onyekuru fait ses adieux au Galatasaray

L'ancien joueur de l'AS Eupen et du RSC Anderlecht était prêté jusqu'au 30 juin 2020 par l'AS Monaco au Galatasaray ; le club d'Istanbul a tenté de convenir d'une prolongation de bail avec Monaco, mais les négociations n'ont pas abouti et Henry Onyekuru (12 matchs, 1 but, 2 assists en Turquie) a dû quitter le Galatasaray, auquel il a fait ses adieux officiellement via Twitter.

I can’t thank @GalatasaraySK enough for the love during my second spell at the club. You are forever in my heart, until we meet again ...Cimbom! 💛❤️ pic.twitter.com/RL5n1Emmap