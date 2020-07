Ethan Horvath suscite de l'intérêt

Ethan Horvath vit ses dernières heures à Bruges. Le gardien américain, arrivé de Molde en 2017, rentre dans sa dernière année de contrat et jusqu'ici il n'y a eu aucun signe de prolongation de la part du Club.

Du coup, il suscite de l'intérêt, surtout de clubs allemands si l'on en croit un journaliste américain de CBS.

Hearing that American goalkeeper Ethan Horvath (Club Brugge) is receiving interest from Bundesliga clubs.