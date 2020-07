Le RAEC et les Francs-Borains peuvent-ils cohabiter ? "Un beau projet, mais ..."

Le retour du RAEC Mons augure d'une nouvelle dynamique dans la région de Mons-Borinage après la montée des Francs-Borains. Mais y a-t-il assez de place pour deux pôles footballistiques dans la région ?

Marco Casto a porté les couleurs de l'Albert de 2003 à 2005 et les Dragons ont évidemment une place dans son coeur, mais il a également croisé le fer ces dernières années avec les Francs-Borains. Son avis sur le retour du RAEC Mons d'entre les morts est donc partagé : "Bien sûr que ça me fait plaisir, c'est un beau projet lancé par des gens compétents", nous déclare-t-il. "On ramène Alessandro Cordaro, j'ai vu que Dimitri Mercier était revenu également et je suis sûr que d'autres vont suivre. Ca peut ramener le public montois au stade".

Mais cette initiative est-elle viable ? "Le plus urgent sera de s'extirper de cette D3 Amateurs qui est un mouroir. Si ça stagne, le projet prendra immédiatement un coup dans l'aile", craint l'ancien Dragon. Reste à savoir également si la concurrence des Francs-Borains ne fera pas de l'ombre aux Montois ... "Le RFB a de l'avance. Ils font un travail très sérieux depuis des années, sans grands noms dans le noyau, sans faire de bruit ... jusqu'à cette arrivée fort médiatique de Georges-Louis Bouchez, qui n'est à mon sens pas une mauvaise idée", estime Casto.

"Les Montois n'iront pas voir le RFB ? J'en doute"

L'adage veut, en région boraine, qu'un Montois n'est pas Borain et vice-versa. "Oui, c'est ce qu'on dit, mais quand les Francs-Borains ont reçu Bruges la saison passée, c'était sold-out, ce qui n'arrivait jamais ; on ne me fera pas croire qu'il n'y avait pas de Montois dans le stade", rigole Marco Casto. "La vérité, c'est que le football attire le public. Les grands rendez-vous. Et en D1 Amateurs, le RFB est plus susceptible d'en proposer aux amateurs de foot de la région. Mons peut-il lutter, en termes de sponsors, de public ... ? Tout dépendra de comment le projet se lance cette saison".