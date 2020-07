🎥 Il y a dix ans, Iniesta envoyait l'Espagne sur le toit du monde

C'était il y a déjà dix ans jour pour jour : l'Espagne remportait sa première Coupe du Monde, via un but d'Iniesta au bout du suspens.

Vous avez probablement l'impression que c'était hier que se refermait le chapitre du Mondial 2010 en Afrique du Sud. Pourtant, ce 11 juillet 2020, voilà 10 ans jour pour jour qu'Iniesta ponctuait la compétition de la Roja d'un duel gagné avec Maarten Stekelenburg à la 116e minute, comme un négatif des face-à-face loupés d'Arjen Robben plus tôt dans la rencontre avec Iker Casillas.

Le génie catalan exulte, rend hommage à Dani Jarque décédé en 2009, et offre à l'Espagne sa première Coupe du Monde. Au bout d'une finale tendue, plus fermée qu'attendu, l'Espagne inflige aux Pays-Bas leur troisième défaite en finale de Mondial (après 1974 et 1978). Deux ans plus tard, la Roja complètera le "hat-trick" - Euro 2008, Mondial 2010, Euro 2012. Quatre ans plus tard, elle quittera la compétition dès les poules ...