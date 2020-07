Du PSG à la RAAL, la trajectoire singulière de Willem Pierre-Charles

C'est l'un des jolis coups réussis cet été par la RAAL Willem Pierre-Charles arrive au Tivoli. Et ses ambitions sont claire faire trembler les filets le plus souvent possible et aider le club louviérois à monter en D1 Amateurs. Rencontre avec un attaquant à la trajectoire inattendue.

Car avant de débouler chez les Loups, Willem Pierre-Charles a eu l'occasion de bourlinguer dans sa relativement jeune carrière. C'est sur les terrains du centre de formation du PSG que tout avait commencé pour l'attaquant français. Arrivé tout jeune à Paris, il y était resté "sept ou huit ans" avant de passer par Guingamp et Lorient notamment. Apprentissage et leçons du passé Et si ensuite, la roue n'a pas toujours tourné dans le bon sens, Willem Pierre-Charles conserve de bons souvenirs de ces moments passés dans des clubs d'envergure. "J'y ai surtout beaucoup appris et je pense avoir progressé grâce à c'est club. Mais c'est vrai qu'ensuite, je n'ai pas toujours fait les bons choix. Peut-être aussi parce que je n'étais pas entouré par les bonnes personnes..." Le Français n'a pourtant pas spécialement de regrets quand il regarde en arrière. "Si je pouvais, je prendrais sûrement d'autres décisions, mais ce sont des choix de la vie et il faut les assumer. Aujourd'hui, je préfère en retenir les leçons plutôt que d'avoir des regrets." Passé par l'école des jeunes parisienne, Willem Pierre-Charles a aussi croisé la route du PSG, en Coupe de France, c'était le 6 janvier 2019, ,avec Pontivy. Un transfert rapidement bouclé L'attaquant de 26 ans a d'ailleurs l'intention de profiter de son passage à La Louvière. Au cœur des divisions amateures belges qu'il connaît déjà un peu: il avait évolué sous les couleurs de Châtelet il y a deux ans. Le temps de disputer quatre matchs et d'inscrire deux buts. "J'avais dû rapidement rentrer en France pour des raisons personnelles, mais, déjà à l'époque je m'étais dit que si j'avais l'occasion, je reviendrais en Belgique." Et cette occasion s'est présentée moins de deux ans plus tard. "Je voulais vraiment vivre une saison pleine en Belgique et quand j'ai su qu'il y avait la possibilité de venir ici, je n'ai pas hésité longtemps. C'était, pour moi, un endroit idéal pour poursuivre ma carrière et les discussions ont été rapidement réglées." Le début d'une belle aventure entre les Loups et l'expérimenté attaquant français?