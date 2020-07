📷 C'est le grand amour entre Zlatan et Alexis Saelemaekers

C'est l'histoire d'amour que personne n'attendait en 2020 : celle entre Alexis Saelemaekers et Zlatan Ibrahimovic.

L'ancien d'Anderlecht l'affirmait récemment à l'interview dans La Dernière Heure : entre lui et Zlatan Ibrahimovic, l'entente est cordiale. Et Alexis Saelemaekers, encore titulaire ce mardi contre Sassuolo, n'a pas exagéré : après la rencontre, le géant suédois a rendu hommage avec humour à son équipier en publiant via Instagram une photo de Saelemaekers l'enlaçant, au son de "Is this love" de Bob Marley ...