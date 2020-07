Chelsea et Arsenal fixés pour la finale de la FA Cup

Tombeurs des deux clubs mancuniens le week-end dernier, Chelsea et Arsenal croiseront le fer en finale de la FA Cup. Une finale qui aura lieu le même jour que la finale de la Coupe de Belgique. COmme l'a confirmé la Fédération Anglaise, ce derby londonien se jouera à Wembley, le 1er août à 18h30.

