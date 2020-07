Le nouveau rôle de Peter Zulj: "Vincent Kompany me voulait là et je m'y sens de mieux en mieux"

À l'image de Michel Vlap, Peter Zulj fait partie des Anderlechtois qui performent depuis le début de la préparation. Le début d'une saison pleine pour l'Autrichien? C'est ce qu'il espère, même si ce sera dans un rôle différent de celui qui était le sien dans son pays.

Arrivé à Anderlecht en janvier 2019, Peter Zulj, tout juste auréolé du titre de Joueur de l'année dans son championnat national, était attendu comme le nouveau numéro 10 du Sporting. Mais c'est dans un rôle plus défensif qu'il évolue depuis plus d'un an.

J'apprends chaque jour et j'aime ça.

Un repositionnement qu'il doit d'abord à Vincent Kompany, comme il l'explique au Laatste Nieuws. "C'était lors d'un match contre Hambourg l'année dernière. Il voulait me voir là, devant la défense. Tout était nouveau pour moi, mais ça a changé beaucoup de choses."

Et s'il reste sur une saison faite de "hauts et de bas", l'Autrichien espère définitivement convaincre au cours du prochain exercice. D'autant qu'il a appris à apprivoiser ce nouvelle place sur l'échiquier bruxellois: "Je me sens de mieux en mieux dans cette position. Je sais ce que je dois faire, comment me positionner. Le staff technique me donne beaucoup de conseils. J'apprends chaque jour et j'aime ça."