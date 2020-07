Un autre jeune prêt à percer avec les Blauw en Zwart

Maxim De Cuyper suit de près les traces de Charles De Ketelaere.

Comme Charles De Ketelaere, Maxim De Cuyper, 19 ans, avait eu droit à ses premières minutes officielles sur la scène européenne la saison dernière. C'était lors des deux matchs contre Manchester United, en Euopa League. Mais, au contraire de son coéquipier, le latéral gauche n'a pas encore joué en Pro League.

Mais il profite de la préparation pour gratter du temps de jeu, comme ça s'est confirmé mercredi, contre Deinze. "L'équipe tourne bien et je me sens bien aussi", confirme-t-il sur le site web du Club. "J'essaye de profiter de chaque match et de donner le meilleur", ajoute encore Maxim De Cuyper qui espère encore obtenir du temps de jeu, samedi, contre Lille, lors du dernier amical des Blauw en Zwart avant leur finale.