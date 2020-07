Le Beerschot et OHL demandent ... le report du début de la saison

Voilà un écueil que la Pro League n'avait peut-être pas prévu. Assaillie par Waasland-Beveren et l'Excelsior Virton, voilà que le Beerschot et OHL, qui se disputent le dernier ticket pour la D1A, s'y mettent et réclament le report du début de la saison 2020-2021.

En cause : le laps de temps très court entre la finale retour pour la promotion (qui se tient le 2 août) et la 1ere journée de Pro League, qui commence le 7 août. Le Beerschot et OHL estiment que l'équipe promue disposera de trop peu de temps pour se préparer efficacement à un début de saison en D1A, notamment au niveau des transferts à finaliser.

"Nous sommes totalement privés d'une préparation normale [à une saison en D1A], y compris l'arrivée et l'adaptation de joueurs nouvellement recrutés, ce qui entraîne un désavantage par rapport aux autres clubs de D1A", lit-on dans un communiqué partagé par Het Laatste Nieuws. Les deux clubs estiment que cette demande est recevable et pourrait même profiter aux clubs, leur laissant plus de temps pour préparer un début de saison sans supporters, voire réduisant le nombre de matchs à huis-clos. La Pro League a initialement proposé, en réponse à cette demande, que la rencontre du promu soit décalée, mais le Beerschot et OHL estiment que seul un report complet du début de saison serait équitable.