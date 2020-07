Anthony Vanden Borre va rejouer avec Anderlecht contre Nantes

Ce samedi après-midi à Neerpede, les Mauves disputeront deux rencontres amicales contre le FC Nantes.

Anderlecht va croiser le fer avec le FC Nantes ca samedi après-midi, et ce deux fois. Une première rencontre face aux U21 (14h), et une seconde contre l'équipe première des Canaris (16h).

Anthony Vanden Borre (32 ans) fait partie de la sélection pour la première fois dans cette préparation et jouera face aux U21, selon Het Nieuwsblad. Ce qui sera également le cas d'Albert Sambi Lokonga et de Yari Verschaeren.



Quant à Kemar Roofe, il ne jouera pas cet après-midi. Il souffre d’une blessure mais on en ignore encore la gravité.