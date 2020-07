Brecht Dejaegere plan A de l'Antwerp, un Anderlechtois comme plan B

L'Antwerp espère s'offrir dans les prochains jours les services de Brecht Dejaegere, mais si la piste devait s'éteindre, les Anversois ont une autre cible dans le viseur.

Avec les blessures longues durées d'Alexis De Sart et de Sander Coopman, l'Antwerp va devoir recruter pour renforcer son entrejeu. Et c'est le nom de Brecht Dejaegere qui a les faveurs de la direction anversoise et d'Ivan Leko.

Mais il y a de la concurrence dans ce dossier-là et le salaire du médian (estimé à 850.000 euros par an à La Gantoise) pourrait refroidir les ardeurs anversoises, estime Het Laatste Nieuws.

Et si la piste se refroidit? L'Antwerp pourrait alors se tourner vers Pieter Gerkens. L'ancien Trudonnaire n'a pas eu beaucoup d'occasions de se mettre en évidence avec Anderlecht la saison dernière et pourrait profiter d'un éventuel départ vers l'Antwerp pour se relancer.