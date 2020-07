CONCACAF: des éliminatoires totalement transformés... à deux ans du Mondial

Les éliminatoires nord-américains pour le prochain Mondial ont été totalement revus.

Privés de matchs depuis le début de l'année 2020, la Confédération Nord-Américaine a décidé de transformer le format de ses éliminatoires pour le Mondial 2022. Trois tickets seront à prendre pour le tournoi qatari et cinq nations partiront avec un avantage certain.

Le Mexique, les Etats-Unis, le Costa Rica, la Jamaïque et le Honduras ne disputeront en effet que le dernier tour de ces éliminatoires. Les 30 autres nations de la zone se départageront, avant ça, les trois places disponibles pour accompagner le Mexique et compagnie dans la dernière ligne droite.

La dernière ligne droite, c'est un championnat à huit équipes, en aller-retour, qui se déroulera entre le mois de juin 2021 et le mois de mars 2022 et qui offrira trois billets pour le Mondial et un ticket pour un barrage intercontinental. Jonathan David, par exemple, est prévenu: s'il veut emmener le Canada au Qatar, il va devoir multiplier les prouesses.