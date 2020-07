Dylan Bronn était content de revoir ses ancien coéquipiers de La Gantoise : "Les Buffalos ont passé un palier"

Le défenseur central a joué contre ses anciennes couleurs ce mardi soir du côté de Seraing lors de la rencontre amicale entre le FC Metz et La Gantoise.

La Gantoise a pris facilement la mesure de Metz ce mardi soir du côté de Seraing (3-0). Les Buffalos ont ainsi recroisé Dylan Bronn. "Cela m'a fait plaisir de retrouver mes anciens coéquipiers, cela faisait longtemps que je ne les avais pas vu", nous confie l'international tunisien à l'issue de la rencontre. "Gand a mis beaucoup de pression aujourd'hui, ce fut compliqué pour nous. Je constate aussi que l'équipe est en très grande progression. Quand je suis parti, c'était une bonne équipe, mais là ils ont passé un palier", a souligné le joueur âgé de 25 ans.

"Je garde des bons souvenirs de mon passage à La Gantoise et des moins bons car ça s'est moins bien passé à la fin. J'ai aussi été envoyé dans l'équipe B deux fois en deux ans. Mais je garde le positif, les joueurs du club sont formidables et les supporters aussi", souligne le joueur du FC Metz.

Le défenseur central a ensuite fait part de ses ambitions pour la saison à venir. "Progresser avec l'équipe, bien jouer au football et s'installer dans le championnat. Il faudra se maintenir et pourquoi pas réaliser notre meilleure saison. D'un point de vue personnel, je me sens très bien à Metz. J'ai envie que le club continue à me faire grandir et me faire passer des paliers", a conclu Dylan Bronn.