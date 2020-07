Sinan Bolat n'a encore rien décidé: "Il n'y a pas que des clubs turcs"

Si la piste qui le mène au Besiktas semble se dégager, l'ancien portier du Great Old ne rejette aucune option.

Quelques semaines après avoir refermé la page anversoise de sa carrière, Sinan Bolat n’a pas encore fait son choix et est donc toujours sans club, mais il n’a aucune raison de s’inquiéter. "Maintenant que les compétitions sont terminées ou sur le point de l’être, on va pouvoir avancer", explique-t-il dans les colonnes du Nieuwsblad.

Et il insiste : ils discutent avec plusieurs clubs. "Il n’y a pas que des clubs turcs, des clubs d’autres pays sont également intéressés", confirme Sinan Bolat. "On verra quelle est la meilleure option", ajoute encore le portier turc qui espère être rapidement fixé et pouvoir entamer sa nouvelle aventure le plus vite possible.