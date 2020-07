La retour de la Pro League: l'énorme chantier de l'Antwerp

Dans quelques jours, si tout se passe bien, la Jupiler Pro League fera son grand retour. L'heure pour nous de vous présenter les équipes de cette saison 2020-2021. Place, ce jeudi, à l'Antwerp.

Depuis son retour en D1A, l'Antwerp ne fait que progresser. Par deux fois dans le top 6, le Great Old est devenu une équipe qui compte à nouveau dans notre championnat. Mais pour cette saison, c'est le visage entier de l'équipe qui a changé.

Un nouveau coach et une nouvelle philosophie

Lazlo Bölöni est parti du banc, Ivan Leko est arrivé. Ce changement de coach est avant tout un changement de philsophie. Le Croate aime le football offensif, même s'il attendra de ses joueurs une implication totale dans les duels. Adepte du 3-5-2, Leko aura à coeur de réussir dans un troisième club belge après STVV et le Club de Bruges.

De nombreux départs

Daniel Opare, Sinan Bolat, Wesley Hoedt, Kevin Mirallas, Dino Arslanagic, Amara Baby: les départs se sont succédés à l'Antwerp. Si les joueurs commencent à arriver, comme De Pauw ces derniers jours, le noyau est très court pour commencer la saison.

Au-delà de la finale de la Coupe de ce 1er août, les premières semaines de la saison seront compliquées pour le matricule 1: les tours préliminaires de l'Europa League, des duels face à Bruges, La Gantoise ou encore le FC Malines: l'été sera chaud au Bosuil.

La gestion du noyau

On le sait, l'Antwerp a en son seing des joueurs au caractère bien trempé. Si Dieumerci Mbokani est finalement resté, la relation entre le club et Didier Lamkel Zé a été compliquée. Le joueur a été renvoyé dans le noyau B, mais il a été réintégré cette semaine. On connait le talent de l'ailier, mais aussi son comportement qui a parfois posé questions. S'il est dans le bon état d'esprit, il apportera beaucoup à l'Antwerp.

Le Great Old est la grande inconnue de ce début de championnat. Est-ce que la méthode Leko va directement prendre? Est-ce que l'équipe recevra des joueurs d'ici la fin du mercato? C'est évidemment très compliqué de répondre à ces questions, mais cela risque fort de trembler au Bosuil dans les prochaines semaines.