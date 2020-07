Le FC Bruges regrette le maintien des playoffs : "La pression sur le calendrier est grande"

Alors que la D1A se déroulera à 18 équipes la saison prochaine, Vincent Mannaert regrette le maintien des playoffs.

Réunie cet après-midi, l'assemblée générale de la Pro League a acté le fait que l'édition 2020/2021 de D1A comporterait 18 équipes, et non pas 16 comme c'est habituellement le cas. Un nombre de formation plus important qui n'a pourtant pas empêché le maintien du système des playoffs. Une décision que le Club de Bruges ne voit pas d'un si bon oeil.

En effet, dans des propos accordés au quotidien Le Soir, Vincent Mannaert, redoute que ce choix provoque un encombrement du calendrier, en particulier pour les clubs belges qualifiés en Coupe d'Europe. "Le Club aurait préféré une formule sans playoffs. Il nous semble ambitieux de programmer quarante matches au moment où notre pays connaît la plus grande crise sanitaire de son histoire. Ajoutez à cela le football européen et vous comprendrez que la pression sur le calendrier est grande."

Malgré tout, le directeur général des Blauw en Zwart semble soulagé par le fait qu'une décision ait finalement été prise. "Ce fut un processus long et difficile. Nous sommes maintenant là où nous aurions dû être il y a deux ou trois mois. Mais je suis content que nous soyons sortis de l’impasse."