La Pro League veut éviter les réclamations la saison prochaine et a tout (?) prévu

La Pro League fait face à un véritable torrent de contestations suite à ses décisions durant cette crise du coronavirus. Mais un tel cirque ne devrait pas se reproduire.

Quand on voit le cauchemar organisationnel qu'ont constitué à la fois la fin de la saison 2019-2020 et l'organisation de la saison 2020-2021 (qui comporte encore quelques zones d'ombre), on ne peut qu'espérer pour le football belge que le Covid-19 aura disparu d'ici à la fin de la saison prochaine, sans quoi ce genre de scénario risque fort de se répéter. La Pro League y a pensé : Het Laatste Nieuws rapporte ce mardi que l'organisme décisionnel du football belge aurait installé des gardes-fous dans son protocole pour la saison 2020-2021.

Ainsi, l'intégralité des clubs prenant part à la saison prochaine aurait donné son accord pour que si la moitié des rencontres (50%) venait à être jouée, une interruption du championnat équivaudrait à un tableau final, qui devrait être accepté par tous, de la tête à la zone rouge. Le relégable ne pourra plus contester la décision. De plus, toute équipe comptant plus de 7 tests positifs au coronavirus aura le droit de demander un report du match (sans être contrainte au forfait, donc).