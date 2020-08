Le club d'Aarhus officialise les discussions avec Anderlecht pour Bundu

Mustapha Bundu est bel et bien proche du RSC Anderlecht.

Anderlecht s'active dans la dernière ligne droite : après avoir officialisé l'arrivée de Bogdan Mykhaylichenko et alors que Percy Tau arrive, Mustapha Bundu (23 ans) pourrait également rejoindre les Mauves. Le club de l'ailier sierraléonais a officialisé les discussions avec le RSC Anderlecht sur son site : "L'AGF peut confirmer que des discussions sont en cours avec Anderlecht concernant le transfert de Mustapha Bundu, pour un prix de vente total situé entre 25 et 30 millions de couronnes danoises", lit-on. "De plus amples informations seront fournies lorsque les négociations seront terminées".

Problème : entre 25 et 30 millions de couronnes danoises, cela fait entre 3,3 et 4 millions d'euros, soit une fourchette un peu trop élevée pour Anderlecht - Bundu est estimé aux alentours des 3 millions par le site de référence Transfermarkt et arrive en fin de contrat en juin 2021, ce qui ne devrait pas faire monter son prix. Aarhus va probablement devoir revoir ses exigences à la baisse.