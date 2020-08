Roberto Martinez confie son meilleur moment à la tête des Diables Rouges

Le technicien espagnol est revenu sur ses quatre ans à la tête des Diables Rouges.

Roberto Martinez a accordé une longue interview à la RTBF où il est revenu sur ses 4 ans à la tête des Diables Rouges. Le technicien espagnol a évidemment évoqué la Coupe du monde 2018 en Russie et son meilleur moment en tant que sélectionneur de la Belgique.

"J'aime souligner que les meilleurs moments, ce sont les joueurs qui les font. Quand on a décollé de Belgique pour partir en Russie, j'ai senti la concentration et la détermination de l'équipe", souligne le Catalan. "Mais si je devais retenir une chose, ce serait ce match contre le Brésil. Il faut rappeler que c'est la seule équipe qui a gagné cinq fois le trophée. Pendant 70 minutes, on a joué un match tactique parfait. Dans les dix dernières minutes, on a montré ce que c'était de tenir. Le Brésil restera le meilleur moment", déclare-t-il avant de poursuivre avec la mise en place tactique.

"En Coupe du monde, on a pas le temps de préparer beaucoup les matchs. On a abordé la préparation de ce match d'une manière assez radicale : le Brésil n'avait plus concédé deux buts depuis deux ans. On avait observé leur mise en place et on s'était rendu compte qu'en ayant une tactique solidaire, on pouvait faire quelque chose. J'ai demandé à Lukaku et Hazard de prendre chacun un flanc et de profiter de chaque espace en un contre un. L'idée était aussi de profiter de la vision d'un Kevin De Bruyne un peu avancé en tant que faux numéro 9. On avait énormément travaillé ces principes, il fallait simplement les assembler au sein d'une seule rencontre", a conclu Roberto Martinez.