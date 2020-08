Antwerp - Mouscron et Malines - Anderlecht auront bien lieu : le football est autorisé en province d'Anvers !

Soulagement pour la Pro League : la province d'Anvers a autorisé la tenue des rencontres de football qui y sont prévues ce week-end pour la reprise du championnat de Belgique.

Les dernières mesures sanitaires faisaient planer le doute sur la tenue d'Antwerp - Excel Mouscron et de KV Malines - RSC Anderlecht en province d'Anvers, ce qui aurait forcé un report des rencontres et bien mal lancé la Jupiler Pro League, qui reprend le week-end prochain. La gouverneure d'Anvers Cathy Berx avait laissé au ministre flamand des Sports la responsabilité de décider si, oui ou non, les matchs pouvaient bel et bien avoir lieu.

Bonne nouvelle : Ben Weyts (N-VA), ministre des Sports, a décidé d'autoriser les rencontres "dans le respect des protocoles édictés par le CNS". Mr Weyts estime qu'annuler les rencontres constituerait un bien piètre message envoyé au monde : "Il faut assumer cette responsabilité : les compétitions sportives ont repris dans toute l'Europe, y compris dans des zones rouges comme Barcelone ou Leicester (...) si nos compétitions ne reprennent pas, nous nous déclarons presque capitale mondiale du Covid-19".

La Pro League se réjouit

Naturellement, la Pro League s'est réjouie de cette décision : "La Pro League a également reçu la confirmation du ministre flamand des sports Ben Weyts que le football professionnel de la Jupiler Pro League et de la D1B peut reprendre avec les entraînements et les matches des clubs anversois", a-t-elle communiqué. "La Pro League tient à remercier le Ministre Weyts, s'engage à informer clairement les clubs sur ces mesures supplémentaires et veillera à ce que la Jupiler Pro League démarre sans problème ce week-end, sur et en dehors du terrain".