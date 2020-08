🎥 Le "Benzema congolais" intéresse plusieurs clubs de D1A

L'attaquant souhaite relever un nouveau challenge et ainsi rejoindre l'Europe, et particulièrement la Jupiler Pro League.

Vinny Bongonga n'a pas souhaité prolonger son contrat avec le Daring Club Motema Pembe et se retrouve désormais libre de tout contrat. L'attaquant surnommé le "Benzema congolais" ou "VB9" a planté 16 roses cette saison avec le club historique congolais et se sent prêt à relever un nouveau challenge en ralliant l'Europe et peut-être bien la Belgique.

En effet, Waasland-Beveren et Saint-Trond sont très intéressés par le profil du joueur qui est rapide, adroit devant les buts et ambidextre. Mais depuis quelques jours, d'autres clubs belges sont venus aux nouvelles dont le KV Malines. Le buteur a refusé des offres d'Israël, de Chine et de Croatie car il veut rejoindre la Jupiler Pro League.

Gratuit, l'international congolais a tout de la belle affaire estivale. Il pourrait donc quitter la République Démocratique du Congo à l'âge de 24 ans, tout comme un certain Aly Samatta à l'époque quand il avait rejoint Genk en provenance du TP Mazembe.