Le phénomène Hervé Koffi a fait le show au Bosuil

L'homme du match à Antwerp - Mouscron ? Hervé Koffi, à n'en pas douter. Le Burkinabé a sauvé les Hurlus à plusieurs reprises.

Hervé Koffi (23 ans) a un sacré job à Mouscron : remplacer Jean Butez, titulaire ce samedi de l'autre côté du terrain, et le faire alors que la défense des Hurlus est également en reconstruction. Face à Lille, en amical, il avait déjà montré de belles qualités sur sa ligne, malgré quelques errances au pied, mais le baptême du feu était pour ce week-end avec une titularisation à l'Antwerp.

Cela dit, contrairement à la plupart des autres recrues de l'Excel Mouscron, Hervé Koffi n'est pas dénué d'expérience au plus haut niveau : quelques matchs en Ligue 1, un prêt à Belenenses mais surtout un statut de titulaire avec les Étalons du Burkina Faso qu'il a aidés à décrocher le bronze à la CAN en 2017, alors qu'il n'avait que 20 ans et évoluait encore à l'ASEC Mimosas, en Côte d'Ivoire. Faire ses débuts en D1A, dans une arène vide, n'était pas forcément une étape impressionnante pour lui.

Un nouveau phénomène en Pro League

Mais s'il n'avait pas la pression avant, Koffi se l'est mise tout seul pour les semaines à venir : après sa prestation au Bosuil, les yeux seront fixés sur le portier mouscronnois, auteur d'au moins 4 ou 5 gros arrêts, déterminants pour permettre à l'Excel d'arracher un point. Toujours sur sa ligne et à bout portant, ce qui ne donne pas d'indication fiable sur ce que peut faire Hervé Koffi sur d'autres types de frappes, mais ses sorties sur phases arrêtées étaient également plutôt fiables.

Dans un autre registre, le jeu de relance à la main de Koffi a impressionné : capable de largement dépasser le milieu de terrain d'une simple relance rapide, le Burkinabé a tenté à plusieurs reprises de trouver Beni Badibanga, ce qui peut s'avérer une arme dangereuse en contre. Ses relances au pied, cependant, semblaient toujours plutôt hésitantes. Une chose est sûre : il y a un nouveau nom à suivre avec attentio en D1A ...