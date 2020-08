Janice Cayman et l'OL remportent la Coupe de France

La Red Flame Janice Cayman a remporté la Coupe de France avec son équipe, l'Olympique Lyonnais.

La finale de la Coupe de France féminine opposait naturellement l'Olympique Lyonnais au PSG et Janice Cayman (31 ans) est restée sur le banc durant l'intégralité de la rencontre, qui s'est achevée sur un score de 0-0 et a laissé les deux équipes se départager aux tirs au but. L'OL l'a emporté 4-3, permettant à Cayman de soulever un nouveau trophée.