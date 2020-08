L'Europe passera bien par le Bosuil

La bonne nouvelle est venue de la bouche de Paul Gheysens.

Grâce à sa victoire en Coupe de Belgique, l'Antwerp s'est offert une qualification directe pour les poules de l'Europa League. Ce sera la deuxième campagne européenne de suite pour les Anversois qui avaient dû jouer au Heysel la saison dernière, avec le résultat que l'on connait.

Mais pour cette campagne, tout change: Paul Gheysens a annoncé dans Het Nieuwsblad que les travaux du Bosuil étaient en bonne voie et que l'Antwerp pourra recevoir ses adversaires dans son fief.

Les Anversois sont en fait sauvés par... la crise du Coronavirus. En effet, l'Europa League débutera en octobre ce qui a offert un délai supplémentaire au Great Old pour finir les travaux du stade. On ne connait pas encore les adversaires du Matricule 1, mais on sait une chose: ils seront bien reçus.