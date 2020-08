Charleroi a souffert: "Toujours un bon signal de gagner des matchs compliqués!"

Alors qu'une partie de la concurrence ne semble pas encore tout à fait lancée, le Sporting de Charleroi enchaîne: deux victoires et toujours pas le moindre but encaissé pour les Zèbres. Même si ce ne fut pas simple contre le KVO.

Car Ostende avait très bien entamé la partie et les Zèbres ont été les premiers à le reconnaître. "Pendant 30, 35 minutes, l’équipe d’Ostende nous a posé beaucoup de problèmes. Une grosse envie, beaucoup d’intensités et beaucoup de duels gagnés: on s’y attendait, mais ça nous a quand même surpris", analyse Karim Belhocine.

"Une victoire méritée"

Pourtant, petit à petit, Charleroi a trouvé la parade pour progressivement s’installer dans la rencontre. Et finalement faire craquer le KVO. Nicolas Penneteau confirme: "Ils nous ont beaucoup ennuyés en première période, mais on a réussi à notre jeu et à leur faire mal et je pense que, sur ce qu’on a montré après le repos, je pense que notre victoire est méritée."

Deuxième clean sheet pour Nicolas Penneteau

"C’est toujours un bon signal de pouvoir gagner des rencontres difficiles comme celle-là", ajoute le dernier rempart des Zèbres qui n’a toujours pas de but en championnat cette saison: "On a fait un match incroyable dans l’envie de pas prendre de but donc, il faut tirer un chapeau à toute l’équipe", se réjouit Nicolas Penneteau.