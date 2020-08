Critiqué, Krepin Diatta est à juste titre soutenu par son coach

Certains observateurs ont critiqué Krepin Diatta à la suite de sa prestation contre le Sporting de Charleroi. Liailier serait hautain.

Krepin Diatta, contre toute attente, est dans l'oeil du cyclone. Certains obersvateurs et analystes ont insinué que le joueur était hautain sur un terrain, que cela se voyait dans son jeu. Vendredi, en conférence de presse, Philippe Clement a pris la défense de son joueur: "Krepin n'est pas hautain. C'est même le contraire: il est très critique envers lui-même ce qui le fait parfois sortir de son match".

Cette critique, venue de la bouche de Gert Verheyen, est-elle justifiée? D'après Clement, on a compris que non. Selon une bonne partie des supporters, la réponse est non également. Diatta est un joueur qui garde une certaine "cool-attitude" et surtout un garçon dont le dribble et la provocation technique sont les marques de fabrique.

De plus, le Sénégalais participe au jeu défensif de son équipe, défend, se positionne et est appliqué dans le jeu de Bruges. Il est clair que son attitude peut déranger une autre génération de suiveurs, comme (toutes proportions gardées) Neymar peut déranger certaines personnes. Mais ce n'est certainement pas dans ce registre qu'il faut aller chercher la responsabilité de la disette offensive de Bruges.