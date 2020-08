L'agent de Jan Vertonghen justifie son choix : "Benfica lui offre stabilité et continuité"

Suivi avec attention par plusieurs grands clubs italiens, Jan Vertonghen a finalement signé au Benfica Lisbonne cette semaine. Un choix justifié par son agent.

Après huit saisons passées en Premier League sous les couleurs de Tottenham, Jan Vertonghen va découvrir un nouveau championnat dans quelques semaines, puisque le défenseur de 33 ans s'est engagé avec le Benfica Lisbonne ce vendredi. Un choix mûrement réfléchi malgré des intérêts manifestés par plusieurs cadors de Serie A.

En effet, dans des propos accordés à Sporza, et relayés ensuite par le Corriere dello Sport, l'agent du joueur, Tom de Mul, a expliqué la signature de son protégé chez les Aigles. Le représentant de l'international belge a également confirmé que ce dernier avait bel et bien eu des contacts avancés avec plusieurs formations italiennes, avant de finalement s'orienter vers le club de la capitale portugaise.

Tom de Mul : "Benfica a bien fait de convaincre Jan, il y avait encore des clubs intéressés. Benfica lui offre stabilité et continuité, notamment avec un contrat de trois ans, ce qui est fondamental dans cette phase de sa carrière. Il y a eu des contacts avec des clubs italiens comme la Roma, l'Inter et Naples, une piste qui à un moment donné est devenue très concrète, mais pour Jan, ces trois années de contrat sont très importantes, tout comme la possibilité de jouer en Ligue des champions. Au début, Benfica n'était pas sa priorité, mais peu à peu, il a commencé à y réfléchir de plus en plus."