Coup de tonnerre, Lionel Messi aurait décidé de quitter le FC Barcelone !

La claque infligée par le Bayern Munich au FC Barcelone vendredi soir en quart de finale de Ligue des Champions (2-8), a laissé plus que des traces...

Après la rencontre, Lionel Messi aurait rapidement menacé le Barça de partir s'il n'y avait pas des changements rapides au sein du club, et ce malgré un contrat qui court encore jusqu'en juin 2021, comme le rapporte la Cadena COPE.

Mais les choses auraient rapidement évolué selon les informations d'Esporte Interativo, et plus précisément de son journaliste Marcelo Bechler, qui avait été le premier à annoncer le départ de Neymar au PSG en 2017. La Pulga aurait finalement déjà pris sa décision sans attendre les mesures du Barça et veut quitter le club blaugrana dès cet été. L'international argentin (138 sélections, 70 buts) aurait déjà fait part de sa décision à ses dirigeants et serait déterminé à trouver une nouvelle formation...