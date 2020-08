5000 supporters de Bruges n'ont pas réclamé un remboursement de l'abonnement: "Nous avons les meilleurs supporters"

Le Club de Bruges l'a annoncé sur les réseaux sociaux: plus de 5000 supporters du Club qui sont abonnés n'ont pas réclamé un remboursement partiel pour les rencontres qui seront joués à huis clos.

Le club proposait cette solution aux supporters car pour le mois d'août, au minimum, les rencontres de Jupiler Pro League se jouent à huis clos et donc aussi sans les abonnés des équipes qui ont pourtant payé pour une saison complète.

Les champions de Belgique ont annoncé que l'argent qui n'a pas été réclamé par les supporters allait aller à l'école des jeunes, la ClubNXT, et à l'équipe féminine des Gazelles.

Al 5000 abonnees beslisten om hun geld bij Club, @ClubNxt, @ClubYLA_ of onze sociale projecten te laten voor alle matchen achter gesloten deuren. Best fans in the world! 💙🖤 #WeNeverPlayAlone pic.twitter.com/NQosHWGVFO