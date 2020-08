Romelu Lukaku: en quête de record et d'un trophée, dix ans après

S'il claque des buts sans s'arrêter depuis qu'il a quitté Anderlecht, Romelu Lukaku attend toujours la consécration et l'opportunité sera belle, vendredi soir, en finale de l'Europa League.

C'est le jour J pour l'Inter Milan. Titré à six reprises sur la scène continentale (trois C1, trois C3), les Nerazzuri n'ont plus connu la gloire européenne depuis dix ans et le sacre, conquis en Ligue des Champions, sous les ordres de José Mourinho.

Dix ans d'attente

Tombé dès la phase de poules de Ligue des Champions, l'Inter s'est consolé en Europa League, en traçant sa route jusqu'en finale où l'attend le FC Seville.

Du haut de ses six buts et deux assists en cinq matchs, Romelu Lukaku a sa part de responsabilité dans la réussite milanaise. Cette finale pourrait d'ailleurs aussi permettre au Diable Rouge de mettre fin à une trop longue période de disette: il attend un trophée collectif depuis dix ans et son unique sacre de champion de Belgique avec Anderlecht.

Le record de Ronaldo

Et s'il parvient à marquer cette finale de son empreinte et à trouver le chemin des filets, Big Rom' rejoindra Ronaldo dans la légende de l'Inter. Le Brésilien avait inscrit 34 buts lors de sa première saison à Milan, un record, le Belge en est à 33...