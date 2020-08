Karim Belhocine se méfie d'OHL : "Les Louvanistes possèdent beaucoup de qualité"

Ce samedi, les Carolos se déplacent du côte d'OHL dans le but clair d'effectuer un beau neuf sur neuf. Mais Karim Belhocine se veut prudent.

Charleroi se déplace en pleine confiance du côté d'OHL. Les Carolos restent sur un beau bilan de six sur six (dont une belle victoire contre Bruges) et aucun but encaissé. Interrogé en conférence de presse, Karim Belhocine s'est quand même montré prudent.

"OHL possède d'énormes qualités et le fait qu'ils aient appris de manière tardive qu'ils étaient en D1A pourrait être une motivation en plus pour eux. Les Louvanistes n'ont pas encore perdu et ils auraient pu prendre plus de points. À nous donc d'être sérieux durant cette rencontre."

"Marc Brys est un entraîneur connu en Belgique et il a toujours réalisé du bon boulot avec ses différents clubs. Mais nous sommes prêts et j'espère que mes joueurs répondront présent", a conclu le T1 carolo.