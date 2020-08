Felice Mazzù satisfait de ses troupes : "Se battre ensemble et jusqu'au bout comme ils l'ont fait... chapeau"

Ce vendredi soir, l'Union Saint-Gilloise se déplaçait à Deinze en ouverture de la première journée de D1B. Et le club bruxellois s'est imposé 0-2 chez l'ambitieux promu grâce à des buts de Fixelles (42e) et Nielsen (68e).

Felice Mazzù était donc un coach satisfait à l'issue de la rencontre. "On a énormément de respect pour cette équipe de Deinze et on s’attendait à un match difficile. C’est un bon résultat, car commencer en déplacement contre un adversaire de qualité, ce n’est évidemment pas chose facile", a souligné le coach unioniste sur le site du club. "On a du positif à tirer de ce match, mais par rapport à ce qui a été vu et produit en préparation, on n'a pas vraiment reproduit la même chose. On peut mieux faire. Le stress de début de championnat peut-être", a souligné l'ancien entraîneur du Sporting de Charleroi et de Genk.

Le club bruxellois est parvenu à s'imposer malgré son infériorité numérique après le carton rouge de Hamzaoui (55e). "C’était la première fois aussi que ça nous arrivait de devoir jouer à dix. Se battre ensemble et jusqu’au bout comme ils l’ont fait... chapeau. On a concédé des occasions mais on a réussi à garder le zéro. Moris a fait son job aussi et a apporté son l’expérience. Undav ? Un attaquant n’est est souvent jugé que sur le fait de marquer ; oui, c’est son rôle premier, mais ce n’est pas que ça. Ce soir, il il n’a pas inscrit de but, mais il a été très actif... Ses appels, son pressing, et on l’a vu également à la récupération. Son apport a été précieux", a conclu Felice Mazzù.