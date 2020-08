Bölöni, très ému, n'a pas manqué le message des supporters de l'Antwerp: "J'ai aussi un message pour eux"

Le Roumain a passé trois belles années à l'Antwerp et un véritable lien s'est créé entre lui et les supporters.

Les supporters de l'Antwerp ne peuvent pas encore faire vibrer le Bosuil, mais ces derniers n'ont pas oublié leur ancien entraîneur. Ils ont déployé un message à son intention dans l'immense tribune vide face au banc des entraîneurs.

Bölöni l'a bien évidemment vu, et cette attention l'a touché au plus profond de lui, au point de le rendre très ému au moment de l'évoquer en conférence de presse: "Je l'ai vu, bien évidemment, et ce message m'a touché. J'ai toujours eu une bonne liaison ici avec les supporters. J'ai eu l'intention, je ne vous le cache pas, de préparer aussi un message pour eux: ils ont toujours été formidables, je ne les oublierai jamais".

Un moment d'émotion assez rare chez le Roumain.