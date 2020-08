Dieumerci Mbokani reçoit les louanges d'Ivan Leko et de ses coéquipiers

Joueur incontournable sur le front de l'attaque de l'Antwerp, Dieumerci Mbokani a ouvert son compteur de buts en Pro League hier soir.

Auteur de son premier but de la saison face à La Gantoise hier soir, Dieumerci Mbokani est une valeur sûre au sein de l'effectif du Great Old. Présent en conférence de presse ou en zone mixte, son entraîneur et certains de ses coéquipiers ont fait part de son importance pour l'équipe. Pourtant, l'attaquant de 34 ans était diminué avant le début de la rencontre.

Ivan Leko (entraîneur) : "Quelqu'un avec une telle carrière, un tel CV, et pourtant si utile à l'équipe [...] Il y a deux jours, il a reçu un gros coup de pied à l'entraînement, mais il a insisté pour jouer quand même."

Ritchie De Laet (défenseur) : "Il court toujours aussi peu que l'année dernière, mais quand il a le ballon, il y a danger. Et il sait aussi faire jouer deux ou trois joueurs si nous ne pouvons pas ressortir et que nous devons dégager pendant un long moment [...] Il sait comment se préparer pour être le meilleur pendant le match."