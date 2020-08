Gert Verheyen dévoile une anecdote sur Kompany à l'âge de 17 ans : "J'étais si étonné que je ne savais pas quoi dire"

Alors que l'un est analyste, l'autre est entraîneur depuis la semaine dernière. Mais Gert Verheyen et Vincent Kompany ont évolué ensemble en tant que joueurs du côté d'Anderlecht. Verheyen en tant qu'ancien, Kompany en tant que future pépite. Mais malgré son jeune âge, Kompany était déjà un leader dans l'âme.

Verheyen raconte l'histoire dans Het Nieuwsblad. "Kompany m'a dit quelque chose que personne ne m'avait jamais dit. Alors que j'étais en fin de carrière, il m'a dit : "Bon joueur, mais fais attention au fair-play". Cela dit tout, hein. Il avait dix-sept ans."

Kompany est connu pour ne pas mâcher ses mots, et cela dès son plus jeune âge. "Quand les gens me criaient dessus, je répliquais toujours. C'est facile. Mais à ce moment-là, j'étais tellement étonné que je ne savais pas quoi dire. Kompany, c'est un leader né."