Ligue des Champions : on en sait plus sur le tirage pour le FC Bruges et La Gantoise

Le 1er octobre prochain, le Club de Bruges et éventuellement La Gantoise (en cas de réussite lors des éliminatoires) connaîtront leurs adversaires en Ligue des Champions. Alors que les compositions des deux premiers chapeaux pour le tirage au sort de la prochaine édition de la Ligue des Champions ont été dévoilées hier par RMC Sport, aucune information n'avait encore été transmise concernant les situations des deux clubs belges qualifiés en C1 la saison prochaine. Cependant, Het Laatste Nieuws croit savoir dans quels chapeaux pourraient être le Club de Bruges et La Gantoise. En effet, d'après le média néerlandophone, les Blauw en Zwart sont dans le chapeau 4 en compagnie de l'Atalanta, du Lokomotiv Moskou, de l'Olympique de Marseille, du Borussia Mönchengladbach, de l'Istanbul Başakşehir et du Stade Rennais. De son côté, en cas de succès lors des éliminatoires, les Buffalos se retrouveraient normalement dans le chapeau 3 avec le RB Leipzig, l'Inter Milan, la Lazio, le Benfica Lisbonne ainsi que d'autres formations issues des barrages. Pour rappel, voici les compositions des deux premiers chapeaux. Chapeau 1 : Real Madrid, Liverpool, Bayern Munich, Juventus Turin, Paris Saint-Germain, Zénith Saint-Pétersbourg et Porto. Chapeau 2 : FC Barcelone, Atletico Madrid, Manchester City, Manchester United, Shakhtar Donetsk, Borussia Dortmund, Chelsea et Ajax Amsterdam.



