Mats Rits le reconnait: "Nous ne sommes pas dans notre meilleure forme"

Pour la deuxième semaine de suite, Mats Rits était titulaire au milieu de terrain mais cette fois son équipes s'est inclinée. L'ancien du Beerschot est conscient que le champion n'est pas dans son assiette.

180 minutes à domicile, pas le moindre but et deux défaites: le bilan de Bruges au Jan Breydel est catastrophique et ce n'est pas uniquement dû à l'absence des supporters. Le jeu des joueurs de Clement est emprunté et le bilan chiffré est négatif.

"Pourtant nous avons travaillé dur à l'entraînement", nous déclare Mats Rits après la rencontre. Il y avait de l'énergie à la semaines et nous pensions surfer sur les bases de la rencontres d'Eupen, mais il faut le reconnaître: nous ne sommes pas dans notre meilleure forme."

Que faire avant de se déplacer à Genk dans une semaine? "Nous devons encore travailler, retrouver la confiance et surtout repartir en travaillant les fondamentaux. Nous avons des qualités dans l'équipe, mais nous ne les exprimons pas encore lors des matches. Cela doit changer."